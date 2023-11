Atores de Hollywood em desacordo com proposta 'definitiva' dos estúdios

Os estúdios, representados pela Associação de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), enviaram no sábado sua "última, melhor e definitiva" proposta de acordo com o SAG-AFTRA, cujos negociadores responderam na manhã desta segunda.

De um lado os atores enfrentam as dificuldades econômicas da greve, enquanto do outro os estúdios, que tiveram que ajustar seu calendário de lançamentos, não veem a hora de retomar as produções e alimentar suas plataformas com conteúdo.

Os atores começaram a paralisação em julho, emulando o sindicato de roteiristas que tinha iniciado uma greve também por diferenças contratuais.

Uma paralisação simultânea não se via em Hollywood desde 1960, quando o ator e futuro presidente americano, Ronald Reagan, liderou as ações de protesto.