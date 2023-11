Ativistas judeus ocupam Estátua da Liberdade para pedir cessar-fogo em Gaza

Dezenas de ativistas judeus de esquerda ocuparam a Estátua da Liberdade, em Nova York, nesta segunda-feira (6), para exigir de Israel um cessar-fogo e o fim dos "bombardeios genocidas de civis palestinos em Gaza".

Vestindo camisetas pretas com o slogan "os judeus pedem um cessar-fogo já" ou "não em nosso nome", dezenas de jovens exibiram cartazes com mensagens como "todo o mundo está vendo" e "os palestinos deveriam ser livres" ao pé do pedestal do emblemático monumento símbolo de Nova York.

"As famosas palavras da nossa antepassada judia (a poetisa americana do século XIX) Emma Lazarus, inscritas neste monumento, nos obrigam a agir para apoiar os palestinos de Gaza, que querem viver livres", disse, em nota, Jay Saper, da organização Jewish Voice for Peace (JVP) (Vozes Judias pela Paz).