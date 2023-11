Ativista Ahed Tamimi, símbolo da causa palestina, detida por 'incitação ao terrorismo'

"Tamimi foi transferida para as forças de segurança israelenses para ser interrogada", acrescentou a fonte.

A ativista foi detida durante uma operação do Exército israelense "que tinha o objetivo de deter a indivíduos suspeitos de participar em atividades terroristas e incitar o ódio" no norte da Cisjordânia, declarou o porta-voz.

Questionada sobre a detenção da jovem, uma fonte dos serviços de segurança enviou à AFP uma publicação no Instagram, que circulou nas redes sociais e foi atribuída a Tamimi.

O texto pede o "massacre" de israelenses em "todas as cidades da Cisjordânia, Hebron e Jenin", em termos violentos e explícitos, segundo a captura de tela em árabe e hebraico transmitida pelo Exército à AFP.

A mãe da ativista negou que a filha tenha escrito a mensagem.

"Eles a acusam de ter publicado uma mensagem que incitando a violência, mas Ahed não a escreveu", declarou Narimane Tamimi à AFP.

"Há dezenas de contas com a foto de Ahed, mas com as quais ela não têm qualquer vínculo. Quando Ahed tenta abrir uma conta nas redes sociais, ela é bloqueada imediatamente", acrescentou.