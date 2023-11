Argentino Thiago Almada é eleito Jogador Jovem do Ano na MLS

Almada, que fez parte da seleção 'Albiceleste' campeã mundial da Copa do Catar-2022, explodiu em sua segunda temporada nos Estados Unidos, marcando 11 gols e dando 19 assistências (recorde do campeonato) em 31 jogos da temporada regular.

O astro do Atlanta United, o argentino Thiago Almada, foi eleito, nesta segunda-feira (6), o Jogador Jovem do Ano da Liga Norte-Americana (MLS) de futebol, sendo o primeiro argentino a receber o prêmio.

Atrás dele ficaram os norte-americanos Duncan McGuire (do Orlando City), com 10,71%, e Aidan Morris (do Columbus Crew), com 6,91%.

Em 2022, Almada também foi eleito a Melhor Contratação do Ano, depois de o Atlanta ter pago ao Vélez Sarsfield cerca de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 78 milhões pela cotação atual) para contratá-lo.

