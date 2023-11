Após vencer Masters 1000 de Paris, Djokovic aumenta sua vantagem no topo do ranking da ATP

Graças a seu triunfo no domingo em Paris-Bercy, onde conquistou o 40º Masters 1000 da sua carreira, o tenista sérvio Novak Djokovic se manteve no topo do ranking da ATP, aumentando a vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz, segundo colocado, de acordo com o ranking publicado nesta segunda-feira (6) pelo circuito de tênis masculino.

Os dois estão separados por 2.990 pontos, depois de Alcaraz ter sido eliminado na primeira rodada do último Masters 1000 da temporada pelo russo Roman Safiulin.

Finalista em Paris contra Djokovic, o búlgaro Grigor Dimitrov subiu três posições no ranking, o maior salto da semana no Top 20.