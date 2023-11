Zelensky afirma não estar 'pronto' para negociar com a Rússia

Os Estados Unidos "sabem que não estou pronto para conversar com os terroristas, já que suas palavras não valem de nada", disse Zelensky à rede americana NBC.

Zelensky mencionou relatos de que altos funcionários europeus e americanos falaram com seu governo sobre o início de negociações para encerrar a guerra, depois de um comandante ucraniano dizer que o conflito está estagnado.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo (5) que não está "pronto" para iniciar conversações com a Rússia, a menos que Moscou retire suas tropas das áreas ocupadas.

"No momento, não temos nenhum relacionamento com os russos, e eles sabem que essa é minha postura", declarou o presidente. "Eles têm que sair do nosso território, somente depois disso o mundo pode iniciar a diplomacia", acrescentou.

Zelensky reconheceu que o conflito, iniciado em fevereiro de 2022, após a ofensiva das tropas russas, está em um momento "difícil", mas negou que esteja em um impasse.

A extensa linha de frente quase não se moveu no último ano, embora a Ucrânia tenha lançado uma contraofensiva em junho para recuperar territórios ocupados pela Rússia.

bur-cad/giv/an/mb/ms/ic