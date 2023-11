Termina sequestro de menina, refém do pai, no aeroporto de Hamburgo

O pai, de 35 anos, tentava viajar para a Turquia com sua filha, e manteve-a por cerca de 18 horas em um carro

A polícia da Alemanha anunciou neste domingo, 5, o fim do sequestro de uma menina de 4 anos, que havia sido retida por seu pai em um veículo na pista do aeroporto de Hamburgo, após deter "sem resistência" o homem.

"A situação de refém terminou, o homem saiu do carro com sua filha e foi preso sem resistência pela polícia", informou a polícia local na rede X (ex-Twitter), acrescentando que a menina "parece estar em bom estado de saúde".

O sequestro, relacionado a uma disputa por sua guarda com a mãe da criança, começou no sábado à noite por volta das 20h locais (16h no horário de Brasília).