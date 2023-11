Tensões envolvendo fundo climático para países pobres podem sinalizar embates na COP28

Terminaram neste sábado, 4, as negociações tensas envolvendo o fundo para perdas e danos relacionados com o clima, um fundo internacional para ajudar os países pobres duramente atingidos pelo aquecimento do planeta. Os participantes concordaram que o Banco Mundial deve "hospedar" temporariamente o fundo para os próximos quatro anos.

Os Estados Unidos e vários países em desenvolvimento, porém, expressaram desapontamento com o projeto de acordo, que será enviado aos líderes globais para assinatura na conferência climática COP28, que começa no Dubai no final deste mês.

O acordo estabelece objetivos básicos para o fundo, inclusive para o seu lançamento planejado para ocorrer em 2024, e especifica como será administrado e quem o supervisionará, incluindo a exigência de que os países em desenvolvimento tenham um assento no conselho, para além do papel do Banco Mundial.