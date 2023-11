Temporal deixa ao menos sete mortos em São Paulo

Fortes chuvas também foram registradas nos últimos dias nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas e correntes também afetaram os circuitos turísticos das Cataratas do Iguaçu, na fronteira com a Argentina, que registraram um fluxo histórico de água.

Enquanto isso, no norte do país, a seca reduziu os leitos dos rios a níveis históricos, como no estado do Amazonas.

mls/dga/jc