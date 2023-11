Sem Guirassy, Stuttgart perde para o Heidenheim (2-0) e é 3º na Bundesliga

Revelação do início de temporada na Alemanha, o Stuttgart segue perdendo fôlego com a segunda derrota consecutiva, neste domingo (5) por 2 a 0 em sua visita ao Heidenheim, recém-promovido à Bundesliga, revés que coincide com a ausência de seu atacante Serhou Guirassy.

Guirassy, autor de 14 gols nas oito primeiras rodadas do campeonato, ficou de fora da 9ª rodada contra o Hoffenheim e da 10ª contra o Heidenheim, devido a uma lesão na coxa.

Estes dois jogos terminaram com derrotas do Stuttgart. O clube da capital do estado de Baden-Württemberg se mantém assim com 21 pontos, os mesmos do Borussia Dortmund, com quem divide o terceiro lugar na tabela (o Stuttgart está à frente no saldo de gols: +14 a +5).