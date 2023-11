Rússia confirma que Ucrânia bombardeou um estaleiro na Crimeia

A Ucrânia lançou mísseis de cruzeiro no sábado (04) contra um estaleiro em Kerch, um porto na costa leste da península da Crimeia - território ucraniano anexado pela Rússia -, confirmou neste domingo (05) o governo russo.

Os disparos danificaram uma embarcação e fragmentos atingiram o cais, de acordo com as autoridades russas.

Desde que as forças ucranianas lançaram no meio deste ano uma contraofensiva para repelir a invasão russa, Kiev intensificou seus ataques na Crimeia, uma península no mar Negro, anexada por Moscou em 2014.