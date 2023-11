Real Madrid só empata com Rayo Vallecano e Girona é líder isolado do Espanhol

O Real Madrid empatou sem gols em casa com seu modesto vizinho, o Rayo Vallecano (9º), neste domingo (5), pela 12ª rodada de LaLiga, que agora tem um líder isolado, o surpreendente Girona.

O gigante da capital está dois pontos atrás do time catalão, sensação deste campeonato, enquanto o Barcelona ocupa a terceira colocação a quatro do líder, depois de vencer a Real Sociedad (7ª) na reta final no sábado com uma cabeçada de Ronald Araujo.

Nesta ocasião Jude Bellingham, o prodígio inglês de 20 anos que lidera os 'merengues' neste início de temporada - 10 gols, artilheiro do campeonato - não salvou sua equipe, prejudicado por dores no ombro esquerdo após uma queda no início do duelo.