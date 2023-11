Quatro feridos em bombardeio israelense contra duas ambulâncias no Líbano

Quatro socorristas acabaram feridos neste domingo (05) no sul do Líbano, na fronteira com Israel, durante um bombardeio israelense contra duas ambulâncias de uma associação local, informaram a organização e a agência de notícias oficial libanesa ANI.

A zona de fronteira entre o Líbano e Israel é frequentemente palco de trocas de tiros, em particular entre o Exército israelense e o Hezbollah, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas - desencadeada em 7 de outubro, após o ataque sangrento do movimento islamita palestino ao território israelense.

Segundo a ANI, o bombardeio israelense atingiu duas ambulâncias da associação Risala Scout, que possui equipes de resgate e é afiliada ao movimento Amal, aliado do Hezbollah.