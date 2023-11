Presidente do Uruguai anuncia mudança em gabinete após crise por passaporte de traficante

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou no sábado várias mudanças em seu gabinete, entre elas, um novo ministro do Interior e um novo chanceler, após a crise política desatada pela entrega de um passaporte ao traficante de drogas uruguaio Sebastián Marset.

Horas após retornar dos Estados Unidos, o presidente anunciou em coletiva de imprensa que aceitou as demissões de três pessoas: o ministro e o vice-ministro do Interior, Luis Alberto Heber e Guillermo Maciel, e o assessor de comunicação da Presidência, Roberto Lafluf.

Acrescentou que a pasta do Interior será liderada por Nicolás Martinelli e Pablo Abdala, enquanto o atual ministro da Indústria e Energia, Omar Paganini, será o novo chanceler após a demissão de Francisco Bustillo. Paganini será substituído do por Elisa Facio.