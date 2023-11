Pesquisa indica que Biden perderia para Trump em 5 dos 6 estados-chave dos EUA em 2024

A um ano das eleições presidenciais nos Estados Unidos, uma pesquisa publicada neste domingo (5) pelo New York Times coloca o potencial candidato republicano, Donald Trump, à frente do presidente Joe Biden em cinco dos seis estados-chave, nos quais o democrata está perdendo apoio entre os jovens e as minorias.

A pesquisa realizada pelo Siena College indica que o bilionário republicano lidera seu oponente democrata nas intenções de voto em Nevada (52%/41%), Geórgia (49%/43%), Arizona (49%/44%), Michigan (48%/43%) e Pensilvânia (48%/44%), enquanto Biden venceria apenas em Wisconsin, com uma pequena diferença (47%/45%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas eleições de 2020, Biden venceu em todos esses estados que oscilam entre os dois partidos.