ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Blinken se reúne com Abbas na Cisjordânia em plena ofensiva de Israel em Gaza

Blinken se reúne com Abbas na Cisjordânia em plena ofensiva de Israel em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu neste domingo(5) com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em uma visita surpresa à Cisjordânia, em plena ofensiva de Israel contra o Hamas em Gaza.

FAIXA DE GAZA:

Ataque israelense a acampamento de refugiados em Gaza deixa ao menos 45 mortos, segundo Hamas

Os combates entre soldados israelenses e o Hamas continuam após cinco semanas na Faixa de Gaza, onde o movimento islamita palestino reportou ao menos 45 mortos em um bombardeio de Israel a um acampamento de refugiados na noite de sábado.

(Israel palestinos conflito mortes, 818 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Comandante do ELN reconhece 'erro' em sequestro do pai de Luis Díaz

O comandante militar do ELN, Antonio García, reconheceu que a guerrilha cometeu um "erro" ao sequestrar o pai do jogador colombiano Luis Díaz e garantiu que determinou sua libertação.

(Colômbia futebol sequestro guerrilha, 451 palavras, já transmitida)

MONTEVIDÉU:

Presidente do Uruguai anuncia mudança em gabinete após crise por passaporte de traficante

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou no sábado várias mudanças em seu gabinete, entre elas, um novo ministro do Interior e um novo chanceler, após a crise política desatada pela entrega de um passaporte ao traficante de drogas uruguaio Sebastián Marset.

(Uruguai política drogas, 448 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

As vítimas estrangeiras do ataque de Hamas a Israel

Muitos estrangeiros morreram, foram tomados como reféns ou estão desaparecidos desde o ataque lançado em 7 de outubro pelo movimento islamita palestino Hamas contra Israel.

(França Israel Gaza vítimas, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- Acompanhamento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023

-- Acompanhamento do GP do Brasil de F1

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com