Nice vence Rennes e é líder do Francês; Lyon empata com Metz e segue na lanterna

O Nice venceu o Rennes por 2 a 0 neste domingo )5) na última partida da 11ª rodada da Ligue 1 e manteve a liderança, enquanto na outra ponta da tabela, o Lyon segue na lanterna e ainda sem vencer no campeonato, após o empate (1-1) em casa contra o Metz. Também este domingo, o Monaco deixou para trás a derrota da semana passada sofrida diante do Lille com uma vitória sobre o Brest (2-0). O Nice, que abriu o placar por meio de Jérémie Boga aproveitando um erro da defesa do Rennes (45'), não se deixou abalar com a expulsão do meia Ndayishimiye (75').

E após a expulsão do zagueiro do Rennes, Warmed Omari, o Nice marcou aos 87 minutos em cobrança de falta direta de Diop em que a bola, após bater na trave, ricocheteou no goleiro Mandanda (87') e entrou. Com 25 pontos, em Nice voltou a ultrapassar o PSG (24), que havia vencido o Montpellier (3-0) na sexta-feira. Em terceiro lugar está o Monaco, com 23 pontos. O suíço Denis Zakaria (16') e o russo Aleksandr Golovin (69') marcaram pela equipe do Principado. O Brest pode ter como consolo o fato de ter perdido de forma consecutiva para os dois primeiros colocados (PSG e Monaco) e que ainda permanece em sexto com 15 pontos.

Já o Lyon não conseguiu oferecer uma primeira vitória a Fabio Grosso, seu técnico, que recebeu 12 pontos após ter sido atingido por pedras e objetos no ônibus do time no dia 29 de outubro, e que foi homenageado pela torcida local no estádio Groupama. Foi o Metz quem marcou primeiro, com um gol do gambiano Ablie Jallow (77'). Skelly Alvero (84) empatou para seu time na reta final.

Com esse resultado o Lyon, heptacampeão francês de 2001 a 2008, segue na última posição da Ligue 1. Com 4 pontos, o Lyon, semifinalista da Liga dos Campeões em 2020, ainda tem pendente a partida contra o Marselha, que será disputada no dia 6 de dezembro. "A situação é tal que estamos em último lugar e não vamos mentir a nós próprios dizendo que vamos jogar na Europa", reconheceu o zagueiro Clinton Mata se referindo aos planos iniciais, de alcançar uma vaga em algum torneio europeu na próxima temporada.