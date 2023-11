Nenhum estrangeiro ou ferido foi evacuado de Gaza pelo 2º dia seguido (funcionários)

O posto de fronteira "está fechado porque Israel proíbe que os feridos passem para o Egito para receber tratamento, usando pretextos falsos para deixá-los morrer", disse à AFP uma fonte do governo do Hamas, que pediu anonimato.

Nenhum ferido nem ninguém com passaporte estrangeiro foi evacuado neste domingo (5) da Faixa de Gaza, bombardeada sem descanso por Israel, para o Egito pela passagem de Rafah, pelo segundo dia consecutivo, de acordo com um funcionário palestino e outro egípcio.

Um responsável do lado egípcio do ponto de passagem confirmou à AFP que ninguém cruzou a fronteira neste domingo, nem no dia anterior.

No sábado, um alto funcionário dos Estados Unidos afirmou que "um terço dos nomes dos feridos eram, após verificação, membros do Hamas, combatentes".

No domingo, Washington anunciou que mais de 300 americanos e residentes dos EUA e seus familiares haviam sido evacuados por Rafah desde quarta-feira.

O Egito indicou ter ajudado a remover "cerca de 7.000" estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade da Faixa de Gaza.

O território palestino tem sido alvo de incessantes bombardeios israelenses desde que o movimento islamista Hamas atacou Israel em 7 de outubro, causando pelo menos 1.400 mortes, a maioria civis, segundo as autoridades.

Desde então, quase 10.000 palestinos morreram e mais de 20.000 ficaram feridos nos bombardeios israelenses em Gaza, de acordo com o Hamas, que governa o enclave palestino.