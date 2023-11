Ministro israelense é sancionado por falar sobre ataque nuclear contra Gaza

Um ministro de extrema direita israelense foi sancionado neste domingo (05) pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após afirmar que era "uma opção" utilizar uma bomba nuclear na Faixa de Gaza, em sua guerra contra o grupo islamita palestino Hamas.

O ministro do Patrimônio, Amichay Eliyahu, disse em uma entrevista de rádio que não estava totalmente satisfeito com o alcance das retaliações israelenses no território palestino, após o brutal ataque do Hamas em 7 de outubro.

Quando questionado pelo jornalista se a solução seria "uma espécie de bomba nuclear" em toda a Faixa de Gaza para "matar todo mundo", o ministro respondeu: "é uma opção".