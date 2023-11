Menina é abandonada após diagnóstico de doença rara e vive em hospital desde os 11 meses

Uma criança de 2 anos vive sob os cuidados do hospital universitário de Salamanca, na Espanha, desde os 11 meses de vida quando foi abandonada pelos pais no local após ser diagnosticada com uma doença rara incurável que necessita de cuidados médicos 24 horas por dia.

A jovem, que após o abandono vive sob a tutela da Junta de Castela e Leão, está internada na unidade de cuidados intensivos (UTI) da unidade hospitalar desde antes de completar um ano de vida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A menina, que teve a identidade preservada, foi acolhida pelos profissionais da instituição como “parte da própria família”. Eduardo Consuega, chefe do setor médico pediátrico do hospital, afirma que a menina vem sendo tratada com "muito afeto e dedicação pelos profissionais da ala pediátrica do hospital".