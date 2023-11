Max Verstappen vence GP do Brasil e amplia seu domínio na F1

O piloto holandês da Red Bull Max Verstappen venceu neste domingo (5) o GP do Brasil de F1, acompanhado no pódio pelo britânico Lando Norris (McLaren) e pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), enquanto o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) terminou em quarto. Verstappen, que largou na pole, não teve rival nas 71 voltas realizadas no circuito de Interlagos, em São Paulo, e completou um GP do Brasil perfeito, conseguindo o melhor tempo na sexta-feira e vencendo a corrida sprint no sábado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a vitória em Interlagos, onde só havia vencido em 2019, Verstappen garantiu ser o piloto com maior percentual de vitórias na história da F1 em uma temporada.

Faltando duas corridas, ele conseguiu alcançar 77,2% de vitórias nesta temporada mesmo se não vencer em Las Vegas e Abu Dhabi, as duas últimas corridas do ano, superando a marca do italiano Alberto Ascari de 1952 (75%). Além disso, com a vitória no Brasil alcançou 524 pontos e se tornou o primeiro piloto a ultrapassar a barreira dos 500 pontos em uma temporada. A prova em Interlagos foi marcada por acidentes logo no início. Na volta de apresentação, Charles Leclerc, que largou em segundo, teve um problema hidráulico com sua Ferrari que acabou saindo da pista, se chocando com a proteção e ficando impossibilitado de correr. Apenas alguns segundos após a largada, antes de chegar à primeira curva o alemão Nico Hulkenberg (Haas) e o tailandês Alex Albon (Williams) se tocaram e este último acabou colidindo com o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), deixando ambos de fora.

O acidente deixou muitos destroços na pista, e até uma roda que voou e atingiu o carro do australiano Daniel Ricciardo (Alpha Tauri). Ricciardo e o australiano Oscar Piastri (McLaren) foram os mais afetados, mas foram salvos pela bandeira vermelha, que lhes permitiu ir aos boxes consertar seus carros. O grande beneficiado na primeira largada foi Lando Norris, que partiu em sexto e com ótimo arranque, conseguiu ficar com o segundo lugar antes que a bandeira vermelha aparecesse.

Depois de uma pausa de meia hora, foi feita outra largada, com Verstappen em primeiro, liderando confortavelmente, seguido por Norris firme na segunda posição e com Fernando Alonso ultrapassando Lewis Hamilton por dentro, em terceiro, na segunda reta. Hamilton foi prejudicado por um problema na roda dianteira e não teve chances de brigar pelo pódio, perdendo força com o passar das voltas.