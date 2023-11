Max Verstappen vence GP do Brasil de Fórmula 1

A prova no autódromo de Interlagos foi marcada por acidentes logo no início. Na volta de apresentação, a Ferrari de Charles Leclerc, que largou em segundo, teve um problema hidráulico e acabou saindo da pista.

O piloto holandês da Red Bull Max Verstappen venceu neste domingo (5) o GP do Brasil de F1, acompanhado no pódio pelo britânico Lando Norris (McLaren) e pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), enquanto o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) terminou em quarto.

O tricampeão Verstappen, que já havia sido o mais rápido no treino oficial de sexta-feira e venceu a corrida sprint no sábado, se manteve firme e não deu chances aos adversários, vencendo pela segunda vez o GP do Brasil, após o triunfo de 2019.

