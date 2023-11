Luis Díaz dá empate ao Liverpool nos acréscimos e dedica gol a seu pai, sequestrado na Colômbia

O Liverpool empatou (1-1) nos acréscimos neste domingo (5) em Luton, graças a um gol do colombiano Luis Díaz, cujo pai está sequestrado na Colômbia desde 28 de outubro, e a quem dedicou o gol mostrando a camisa com a frase 'Liberdade para papai'. Este ponto permite aos 'Reds' ficarem na terceira posição, empatados com o Arsenal, a três pontos do líder Manchester City e a dois do Tottenham (2º), que fechará a rodada contra o Chelsea na segunda-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os jogadores comandados pelo técnico Jürgen Klopp desperdiçaram várias oportunidades claras, como uma de Darwin Núñez, e foram surpreendidos por um contra-ataque do Luton Town concluído para o fundo da rede por Tahith Chong (80').

Mas Díaz, que havia entrado em campo aos 84 minutos, em seus primeiros minutos de jogo desde o sequestro, conseguiu o empate com uma cabeçada (90'+5) evitando o que teria sido a segunda derrota do Liverpool nesta temporada. Díaz dedicou o gol a seu pai, Luis Manuel Díaz, que permanece nas mãos de seus sequestradores após a libertação de sua mãe. No final do jogo recebeu abraços emocionados do treinador e dos companheiros. "Isso diz muito sobre seu caráter, sua força, poucas pessoas podem imaginar o que ele está passando. Nós o apoiamos, sentimos sua dor, embora em outro nível. O futebol às vezes pode trazer alegria em momentos sombrios. Deu um pouco de alegria para o 'Lucho' neste momento", disse Alisson Becker.

O goleiro brasileiro sofreu a morte do pai em um acidente de natação em 2021. "O futebol sempre surpreende da maneira certa. Aconteceu comigo, quando passei por um momento difícil: você está em campo e focado em fazer o trabalho", acrescentou. "O Lucho voltou, treinou, entrou em campo e fez um gol fantástico para nós. Estamos com ele", finalizou.

Os pais de Díaz foram sequestrados em Barrancas, sua cidade natal no norte da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, por homens armados em uma motocicleta. A mãe do atacante colombiano foi resgatada horas depois na cidade de Barrancas no último fim de semana, mas seu pai continua nas mãos de seus sequestradores. O governo colombiano garantiu na sexta-feira que ele seria libertado em breve pelos membros da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), com quem o governo mantém neggociações de paz. Klopp disse que o gol foi "um momento maravilhoso", mas que "não muda em nada a situação".