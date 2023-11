Judeus na Europa 'vivem novamente com medo', alerta UE

A Comissão Europeia condenou, neste domingo (05), o "ressurgimento" de atos antissemitas que fazem com que "os judeus da Europa vivam novamente com medo", desde o início do conflito entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.

"O aumento dos incidentes antissemitas na Europa atingiu nos últimos dias níveis extraordinários, reminiscentes de alguns dos tempos mais sombrios da História", afirmou o braço executivo da União Europeia (UE) em um comunicado.

"Nestes tempos difíceis, a UE está firmemente ao lado das comunidades judaicas. Condenamos esses atos desprezíveis com a maior veemência possível. Eles vão contra tudo o que a Europa defende. Contra nossos valores fundamentais e nosso modo de vida", acrescentou.