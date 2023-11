Intensos bombardeios israelenses em Gaza em meio à viagem regional de Blinken

O exército israelense anunciou neste domingo (5) uma campanha de bombardeios "significativos" na Faixa de Gaza, que afirmou ter dividido em duas, coincidindo com a viagem regional do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, centrada na entrega de ajuda humanitária à população palestina sitiada. Segundo o Hamas, pelo menos 9.770 pessoas, metade delas mulheres e crianças, morreram na Faixa de Gaza devido aos bombardeios do exército israelense, que começaram após o ataque sangrento realizado pelo movimento islamista palestino em território israelense em 7 de outubro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com as autoridades israelenses, esse ataque resultou em 1.400 mortes, a maioria de civis.

"Estão sendo realizados bombardeios significativos" em Gaza, declarou o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari. Hagari disse que as tropas que operam no território palestino o partiram em dois: "Gaza Sul e Gaza Norte". "Mas ainda estamos permitindo a passagem de civis do norte de Gaza e da cidade de Gaza para o sul", acrescentou. O governo do Hamas afirmou que Israel lançou "intensos bombardeios" perto de vários hospitais, incluindo o de Al Shifa, o maior da Faixa. A operadora de telefonia palestina Paltel relatou um novo corte nas linhas telefônicas e de internet em Gaza. Desde meados de outubro, Israel insta os civis do norte da Faixa de Gaza, onde os combates são mais intensos, a se deslocarem para o sul. Até agora, 1,5 milhão de habitantes do território palestino tiveram que abandonar suas casas, segundo a ONU. "A situação é muito difícil. Não há pão nem água, nem mesmo água salgada. Vimos cadáveres, as crianças ficaram com muito medo. A situação era muito assustadora", contou Zakaria Akel, que fugiu com sua família para o sul da Faixa.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, iniciou uma nova turnê pela região na sexta-feira e chegou a Bagdá neste domingo, após visitar Ramallah, na Cisjordânia ocupada, e o Chipre. Em Ramallah, ele se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e lhe disse que os palestinos de Gaza "não devem ser deslocados à força", de acordo com um porta-voz do Departamento de Estado. Abbas, por sua vez, denunciou "o genocídio e a destruição sofridos" pelos palestinos.

Na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967, mais de 150 palestinos foram mortos a tiros por soldados ou colonos israelenses desde o início do conflito, apontam as autoridades locais. Em sua reunião com Abbas, Blinken instou que a "violência de extremistas" contra os palestinos na Cisjordânia seja interrompida. Os Estados Unidos apoiam Israel, mas propõem o estabelecimento de "pausas humanitárias" para a distribuição de ajuda aos civis.