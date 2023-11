Gaza tem novo corte de linhas telefônicas e de internet, diz operadora palestina

As explosões foram ouvidas em Rafah, no extremo sul do território palestino, de acordo com um jornalista da AFP.

Israel mantém uma ofensiva incessante na Faixa de Gaza desde 7 de outubro em resposta ao sangrento ataque do Hamas, que deixou 1.400 mortos em seu território, a maioria deles civis, segundo as autoridades israelenses.

De acordo com o Hamas, pelo menos 9.770 pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra.

