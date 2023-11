Djokovic vence Dimitrov e conquista Masters 1000 de Paris pela 7ª vez

Sem o sofrimento das rodadas anteriores, o astro Novak Djokovic venceu com autoridade o búlgaro Grigor Dimitrov (17º), com parciais de 6-4 e 6-3, neste domingo (5) e aumentou para sete seu número de títulos no torneio de Paris-Bercy, ampliando para 40 troféus sua marca inédita na categoria Masters 1000.

O sérvio de 36 anos eleva para 18 a sua sequência de vitórias, implacável desde que perdeu para Carlos Alcaraz na lendária final de Wimbledon. Desde então, troféus em Cincinnati, no US Open - seu histórico 24º Grand Slam - e neste domingo na quadra coberta às margens do Sena.

Djokovic, vencedor de outros dois Grand Slams este ano - Austrália e Roland Garros -, dá um passo gigante para ser o primeiro tenista a ultrapassar o período de 400 semanas no topo do ranking mundial e a terminar 2023 como número 1 pela oitava vez na carreira.