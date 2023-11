Dissidentes das Farc deixam negociações na Colômbia por 'violações'

No texto, não especificam quais seriam as violações por parte das forças públicas ou autoridades. Apenas afirmam que o "descumprimento" do Estado foi "total" e que o governo "continua privilegiando a visão militarista", com operações em territórios onde o EMC está presente.

Representantes da guerrilha e de Petro haviam instalado a mesa de negociações em 16 de outubro em Tibú, um município na fronteira com a Venezuela onde os guerrilheiros impõem suas regras.

Esse anúncio levou vários meses a mais do que o esperado pelas partes no início do ano, já que ações militares e atentados que deixaram soldados e civis mortos haviam minado a confiança entre os negociadores.

Com o início dessa fase de negociações, também se deu início a um cessar-fogo bilateral nacional de três meses. De acordo com o comunicado deste domingo, a trégua será mantida.

Nenhuma fonte oficial ou militar se pronunciou sobre o anúncio do EMC. A imprensa local informou no sábado que cerca de cem soldados foram retidos em El Plateado, um município no departamento de Cauca (sudoeste) onde estão estabelecidas as dissidências lideradas por "Iván Mordisco".

Embora o exército tenha anunciado que o comandante das Forças Armadas, general Hélder Giraldo, se deslocou para a região, ainda não fez menção a essas denúncias da imprensa.

Nesta semana, Petro sofreu dois grandes golpes para sua política de "paz total", com a qual pretende desarticular todos os grupos armados do país por meio do diálogo.