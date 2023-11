Chefe da diplomacia dos EUA faz visita surpresa a Bagdá, anuncia governo iraquiano

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma visita surpresa ao Iraque neste domingo (5) e se reuniu com o primeiro-ministro iraquiano, em meio a preocupações com uma escalada do conflito entre Israel e o Hamas.

No âmbito de sua viagem pelo Oriente Médio, Blinken foi a Bagdá para se encontrar com o primeiro-ministro, Mohamed Shia al Sudani, anunciou seu gabinete.

A informação não foi divulgada antes por motivos de segurança, uma vez que as bases americanas no Iraque têm sido alvo de vários ataques desde o início do conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas.