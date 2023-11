Brasil termina em 2º no quadro de medalhas do Pan com 66 ouros

Brasil e México conseguiram um desempenho histórico nos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, onde terminaram no pódio do quadro de medalhas atrás do previsível vencedor, os Estados Unidos.

O Brasil terminou em segundo lugar no quadro de medalhas, com 66 ouros, longe dos 124 que os EUA alcançaram, mas repetindo o desempenho de Lima-2019 onde pela primeira vez terminou como 'vice'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o México, que superou em muito seu melhor desempenho nos Jogos Pan-Americanos, as 42 medalhas de ouro conquistadas em Guadalajara-2011, terminou em terceiro lugar em Santiago-2023 com 52 medalhas de ouro, e deixou em quarto lugar o Canadá, contra o qual lutou ombro a ombro durante os 17 dias de competição.