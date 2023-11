Blinken se reúne com Abbas na Cisjordânia em plena ofensiva de Israel em Gaza

O secretário de Estado americano chegou a Ramallah depois de viajar a Israel e Jordânia, onde pediu pausas humanitárias para distribuir ajuda aos civis da Faixa de Gaza. O território está sob bombardeios israelenses incessantes desde o ataque do movimento islamita palestino em 7 de outubro, no qual morreram 1.400 pessoas, principalmente civis. Entre os mortos estão mais de 300 militares.

Os soldados "continuam a eliminando terroristas no combate corpo a corpo" e "um complexo do Hamas onde havia um centro de comando e postos de observação" foi bombardeado à noite, acrescentou.

No norte do território, uma bandeira israelense foi vista hasteada sobre um prédio destruído, segundo imagens da AFP registradas na cidade israelense de Sderot.

O Exército israelense lançou novamente panfletos instando a população da Cidade de Gaza a fugir para o sul do território.

Segundo um funcionário americano, entre 350 mil e 400 mil pessoas ainda vivem no norte do território, onde se concentra a maior parte dos combates.

O Hamas suspendeu no sábado a evacuação de pessoas com passaportes estrangeiros através de Rafah.

É através desta passagem que a ajuda humanitária chega ao território, cercado por Israel, que cortou o fornecimento de água, alimentos, eletricidade e combustível. Desde 21 de outubro, um total de 450 caminhões atravessaram, disse a ONU no sábado, apelando à aceleração do processo.

O papa Francisco reforçou neste domingo os seus apelos ao cessar-fogo, à libertação dos reféns e ao fornecimento de ajuda a Gaza, onde a situação é "muito grave".

As tensões também aumentaram no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, onde ocorrem diariamente trocas de tiros entre o Exército israelense e o Hezbollah, poderoso movimento pró-Irã, aliado do Hamas.

O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse esta semana que a possibilidade de uma "guerra total" era "realista".

A Turquia, para onde Blinken viajará neste domingo, indicou no sábado que retirou o seu embaixador em Israel.

"Netanyahu não é mais alguém com quem possamos conversar. Nós o riscamos", declarou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

burs-jd-rcb/fz/ami/es/zm/jc