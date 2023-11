Ataque israelense a acampamento de refugiados em Gaza deixa ao menos 45 mortos, segundo Hamas

"O número de mártires do massacre de Maghazi subiu para 45", indicou em nota o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território palestino.

A ofensiva israelense, de acordo com as autoridades do Hamas, custou a vida de quase 9.500 pessoas, incluindo 3.900 crianças.

Os soldados israelenses continuam com a ofensiva terrestre e a campanha de bombardeios iniciada em 7 de outubro, em resposta ao ataque no qual os islamistas mataram mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 240 no sul de Israel, segundo o balanço do Estado.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, prometeu que a ofensiva permitirá "encontrar e eliminar" Yahya Sinwar, líder do movimento islamista no poder nesse território palestino.

Blinken chegou à capital jordaniana após se reunir no dia anterior com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que rejeitou qualquer "trégua temporária" sem a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas.

No sábado, o Hamas também informou que 15 pessoas morreram quando um dos bombardeios israelenses alcançou uma escola da ONU que servia de abrigo para palestinos deslocados no acampamento de refugiados de Jabaliya.

Esse atentado gerou condenações internacionais e preocupações com a segurança dos profissionais de saúde.

"As imagens dos corpos espalhados nas ruas do lado de fora do hospital são angustiantes", reagiu o secretário-geral da ONU, António Guterres.

O Hamas afirmou que o comboio estava evacuando feridos para o Egito através do posto de Rafah, o único acesso da Faixa que não é controlado por Israel.

Israel, por sua vez, disse que a ambulância que alvejou estava sendo "usada por uma célula terrorista do Hamas".

No sábado, o Hamas suspendeu a evacuação de pessoas com passaportes estrangeiros por Rafah, depois que Israel se recusou a autorizar a saída de palestinos feridos para serem tratados em hospitais egípcios.

"Nenhum titular de passaporte estrangeiro poderá sair da Faixa de Gaza até que os feridos que precisam ser evacuados dos hospitais no norte da Faixa possam ser transportados pela passagem de Rafah" até o Egito, indicou o funcionário, que pediu anonimato.

O exército israelense também está apertando o cerco à cidade de Gaza, no norte do território, com o objetivo declarado de destruir depósitos de armas, redes de túneis e centros de comando do Hamas.

Milhares de pessoas protestaram neste sábado em várias cidades pelo mundo, incluindo Londres, Paris, Berlim e Washington, para denunciar os bombardeios à população civil em Gaza.

Em Israel, milhares de manifestantes intensificaram a pressão sobre Netanyahu. Uma manifestação em Tel Aviv das famílias e apoiadores dos reféns sequestrados pelo Hamas pediu mais esforços do líder para libertá=los.

E em Jerusalém, centenas de pessoas se reuniram em frente à residência de Netanyahu pedindo sua renúncia e culpando-o pelo sangrento ataque de 7 de outubro.

A guerra aumentou as tensões entre Israel e seus vizinhos.

Blinken se reuniu em Amã com seus pares da Arábia Saudita, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, em um contexto de preocupação com uma escalada do conflito.

Os Estados Unidos reiteraram seu chamado para a criação de um Estado palestino, mas após décadas de estagnação nas negociações, os observadores veem poucas chances de avanço nessa direção no atual cenário.

A Turquia, onde Blinken chegará neste domingo, anunciou no sábado a retirada de seu embaixador em Israel.

"Netanyahu já não é mais alguém com quem possamos conversar", declarou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O líder do movimento pró-iraniano libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou ontem em seu primeiro discurso desde o início do conflito que a possibilidade de "uma guerra total" é algo "realista".

