As vítimas estrangeiras do ataque de Hamas a Israel

Cerca de 240 pessoas foram sequestradas durante essa ofensiva, a maioria israelenses, mas também estrangeiros ou cidadãos com dupla nacionalidade, segundo a mesma fonte.

Os combatentes do Hamas mataram mais de 1.400 pessoas em solo israelense, a maioria delas civis, de acordo com autoridades israelenses.

Até agora, quatro mulheres foram libertadas, e uma militar foi resgatada durante uma operação terrestre, indicaram as autoridades.

O braço armado do Hamas afirmou, em 26 de outubro, que "cerca de 50" reféns mantidos na Faixa de Gaza morreram desde o início dos bombardeios israelenses.

Em 1º de novembro, eles acrescentaram que sete reféns, "três com passaportes estrangeiros", morreram em um bombardeio israelense no campo de refugiados de Jabalia, no norte. Não foi possível verificar essas alegações de forma independente.

O Hamas relatou que 9.488 pessoas, a maioria civis, morreram nos incessantes bombardeios na Faixa de Gaza, uma resposta de Israel ao território controlado desde 2007 pelo grupo islamista.

As mortes de aproximadamente 230 cidadãos estrangeiros, muitos dos quais também de nacionalidade israelense, foram confirmadas pelas autoridades de seus respectivos países, indicou um levantamento da AFP.

Aqui está a lista das vítimas estrangeiras em Israel, de acordo com informações atualizadas até sábado.