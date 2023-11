Aeroporto na Alemanha é fechado após invasão de homem; criança é mantida refém

O Aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, está fechado desde a noite de sábado, 4, quando um homem entrou com um automóvel no portão de embarque das aeronaves e estacionou o carro perto de um avião. Voos foram cancelados até que o caso, ainda em andamento após mais de 10 horas de negociações, seja resolvido.

A polícia alemã afirma que o homem, de 35 anos, leva a filha de 4 anos no veículo, possivelmente após tê-la raptado em uma disputa de guarda com a mãe. Informações preliminares afirmam que a intenção do homem, residente da região do Estado alemão da Baixa Saxônia, era levar a filha para a Turquia, de onde ele é originalmente. Por isso, as negociações com o homem têm sido em turco, afirmam os policiais.

Um psicólogo está no local negociando com o invasor há horas, sem sucesso. A invasão aconteceu às 20h30min do horário da Alemanha.