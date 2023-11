Ucrânia diz que bombardeou estaleiro na Crimeia, anexada pela Rússia

A Ucrânia afirmou neste sábado (4) que suas forças atacaram um estaleiro na cidade portuária de Kerch, na costa leste da península da Crimeia, um território anexado pela Rússia.

Desde o início de sua contraofensiva contra as tropas de Moscou neste verão (inverno no Brasil), Kiev intensificou os ataques na península do mar Negro que a Rússia anexou em 2014.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Na noite de 4 de novembro, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram com sucesso bombardeios contra a infraestrutura marítima e portuária do estaleiro Zaliv na Kerch temporariamente ocupada", disse o exército de Kiev.