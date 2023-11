Ucrânia afirma que bombardeou um estaleiro na Crimeia, anexada pela Rússia

A Ucrânia afirmou neste sábado (4) que bombardeou um estaleiro em Kerch, um porto na costa leste da península da Crimeia, um território ucraniano anexado pela Rússia.

"As Forças Armadas da Ucrânia realizaram com sucesso bombardeios contra a infraestrutura marítima e portuária do estaleiro Zaliv em Kerch", informou o exército de Kiev.

