Três mortos em acidente de avião que monitorava incêndios na Austrália

Três pessoas morreram neste sábado após um acidente com um avião que ajudava no combate aos incêndios florestais no norte da Austrália, informaram os serviços de emergência.

O avião caiu perto de McKinlay, mais de 1.600 quilômetros ao noroeste de Brisbane.

Os passageiros estavam elaborando um mapa dos incêndios, disseram as autoridades.