Palestinos em Gaza vivem com 2 pedaços de pão por dia, diz funcionário da ONU

O palestino médio em Gaza vive com dois pedaços de pão árabe feito com farinha que as Nações Unidas armazenaram na região, mas o principal refrão que agora se ouve nas ruas é "Água, água", disse o diretor de Gaza da agência da ONU para Refugiados palestinos.

Thomas White, que contou ter viajado "por toda a extensão de Gaza nas últimas semanas", descreveu o local como um "cenário de morte e destruição". Nenhum lugar é seguro agora, disse ele, e as pessoas temem pelas suas vidas, pelo seu futuro e pela sua capacidade de alimentar as suas famílias.

A agência palestina para os refugiados, conhecida como UNRWA, está apoiando cerca de 89 padarias em Gaza, com o objetivo de levar pão a 1,7 milhão de pessoas, disse White a diplomatas dos 193 países membros da ONU em um vídeo informativo de Gaza.