Missy Elliott, George Michael e Kate Bush entram para o Hall da Fama do Rock

Celebridades da música se reuniram na sexta-feira (03) no bairro do Brooklyn, em Nova York, para celebrar as novas lendas que entraram no consagrado Hall da Fama do Rock'n'Roll - nomes como Missy Elliott e o falecido George Michael.

A inovadora Kate Bush, os instigantes Rage Against the Machine, o ícone da música country Willie Nelson, a americana Sheryl Crow e o grupo de R&B The Spinners completaram a lista de 2023, em uma cerimônia que deu destaque ao conflito em Gaza.

"Cessem o fogo", dizia um cartaz exibido por Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine, na sala de imprensa.