Milhares de manifestantes aumentam pressão sobre Netanyahu em Israel

Uma manifestação das famílias e apoiadores dos reféns sequestrados pelo movimento islamista Hamas reuniu milhares de pessoas em Tel Aviv neste sábado (4), verificaram repórteres da AFP.

Outro protesto contou com centenas de pessoas em Jerusalém, para exigir a renúncia do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que consideram "responsável e culpado" pela situação no país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Hamas invadiu o território israelense em 7 de outubro em um ataque que resultou em pelo menos 1.400 mortes, a maioria civis. Durante o ataque, os militantes também capturaram 240 pessoas, de acordo com as autoridades israelenses.