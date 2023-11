Max Verstappen vence corrida sprint do GP do Brasil

O piloto holandês da Red Bull Max Verstappen venceu neste sábado (4) a corrida sprint do GP do Brasil, superando o britânico Landon Norris (McLaren) e o mexicano Sergio Perez (Red Bull).

Verstappen, que na sexta-feira já havia sido o mais rápido no treino oficial e largará no domingo na pole position, ultrapassou Norris, que havia largado na primeira posição, nos primeiros metros e liderou as 24 voltas do circuito de Interlagos desde o início.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Norris ficou em segundo, a 4,287 segundos de Verstappen, enquanto Pérez, terceiro, ficou 13,517 segundos atrás.