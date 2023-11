"Libertadores é o título mais importante da minha carreira", diz Marcelo

O lateral do Fluminense Marcelo afirmou neste sábado (4) que a Copa Libertadores conquistada com o Fluminense após a vitória sobre o Boca Juniors na final no Maracanã, é o título mais importante de sua carreira.

"O Real Madrid vai entender: é o título mais importante de clube porque é o clube que me criou. O Real Madrid sabe que está sempre no meu coração, mas o Fluminense está ali. É difícil falar. Acho que é uma alegria dupla", disse o jogador, de 35 anos, minutos depois de conquistar sua primeira Libertadores.

Depois de ter jogado 15 anos no Real Madrid, com o qual ganhou todos os títulos possíveis em nível de clube, Marcelo retornou este ano ao Fluminense, clube que deixou quando tinha apenas 18 anos para jogar no gigante espanhol.