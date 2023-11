Lando Norris (McLaren) conquista 'pole' da corrida sprint do GP do Brasil

O piloto britânico da McLaren Lando Norris conquistou a pole position para a corrida sprint de curta distância do GP do Brasil, em São Paulo, após marcar o melhor tempo do treino classificatório neste sábado (4) com o tempo de 1min10s622.

Norris superou os dois pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen, que fez o tempo de 1min10s683, e o mexicano Sergio Pérez (1min10s756) e que completa o trio que lidera o grid.

"É uma boa surpresa, acho que compensamos ontem. É minha primeira pole position em muito tempo e estou feliz", declarou Norris após terminar o treino classificatório.