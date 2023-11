Jessica Pegula vence Coco Gauff e vai à final do WTA Finals

A americana Jessica Pegula avançou à final do WTA Finals-2023 neste sábado (4) ao vencer com autoridade a compatriota Coco Gauff, na primeira semifinal do torneio, com parciais de 6-2 e 6-1.

Pegula, quinta cabeça de chave, venceu Gauff, terceira, em uma hora.

"Eu executei muito bem o que eu queria", disse Pegula. "Em condições de vento, acho que funcionou ainda melhor. Eu estava apenas tentando não ficar frustrada com meu saque ou devoluções ou qualquer tipo de ponto estranho que tínhamos e apenas manter meus pés em movimento", acrescentou.