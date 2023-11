Israel promete ao governo que brasileiros deixarão Gaza até a quarta-feira, 8

O governo de Israel prometeu ao Itamaraty que até a quarta-feira, 8, o grupo de 34 brasileiros retidos na Faixa de Gaza deixará o território palestino, informou a assessoria de imprensa da chancelaria na noite desta sexta-feira, 3. A garantia foi dada pelo ministro de Relações Exteriores de Israel Eli Cohen ao chanceler Mauro Vieira. Em conversa telefônica pela manhã, Cohen prometeu que ‘na pior das hipóteses’, o grupo deixa Gaza nessa data.

Hoje, pelo terceiro dia seguido os brasileiros ficaram de fora da lista organizada por Israel e Egito para retirar estrangeiros de Gaza, depois de um acordo ter sido negociado no início da semana com auxílio dos EUA e do Catar. Em média, saem 500 pessoas por dia e há mais de 6 mil estrangeiros ou cidadãos com dupla cidadania em Gaza.

PT acusa Israel de discriminar o Brasil por não liberar saída de brasileiros retidos em Gaza

