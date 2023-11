Inundações na Etiópia deixam mais de 20 mortos e milhares de deslocados

As chuvas destruíram pontes e estradas, tornando difícil chegar às casas afetadas, conforme comunicado do gabinete de comunicação do Estado de Somali.

"Até o momento, mais de 20 pessoas morreram nas inundações (...) e mais de 12.000 famílias foram deslocadas", disse o governo regional.

"As chuvas aumentaram, e as previsões indicam que o risco de inundações permanece alto", alertaram as autoridades.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) afirmou no mês passado que a África Oriental poderia enfrentar chuvas mais intensas do que o normal no período de outubro a dezembro, devido ao fenômeno El Niño.

O fenômeno El Niño está associado ao aumento das temperaturas globais, podendo causar secas em algumas partes do mundo e fortes chuvas em outros lugares.

O Chifre da África é uma das regiões mais vulneráveis à mudança climática, e eventos climáticos extremos estão ocorrendo com mais frequência e intensidade.

Desde o final de 2020, a Somália, bem como partes da Etiópia e do Quênia, têm enfrentado a pior seca em 40 anos.