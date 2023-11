Inter vence Atalanta e consolida sua liderança no Italiano; Napoli se recupera

A 'Dea', por sua vez, cai para o quinto lugar com 19 pontos.

O clube 'nerazzurri' alcançou a nona vitória no campeonato e soma 28 pontos em 33 possíveis, cinco a mais que a Juventus (2ª), que enfrenta a Fiorentina no domingo.

O turco Hakan Calhanoglu abriu o placar convertendo um pênalti aos 40 minutos, e o capitão Lautaro Martínez ampliou com um excelente chute de pé direito (57'). Foi o décimo segundo gol do argentino no campeonato.

Mas a Atalanta não desistiu e reagiu através da sua dupla de atacantes: o nigeriano Lookman tocou para Gianluca Scamacca, que descontou e deu mais emoção ao último terço do jogo (61').

Os jogadores comandados por Gian Piero Gasperini buscaram o empate, mas a melhor defesa da Serie A não cedeu e o líder deu continuidade ao seu excelente início de temporada.

E depois de um início de temporada discreto, o atual campeão Napoli emendou o quarto jogo sem derrota, contando todas as competições, ao vencer por 2 a 0 na casa da lanterna Salernitana.

A equipe de Rudi Garcia venceu o time comandado por Filippo Inzaghi graças aos gols de Giacomo Raspadori (13') e Eljif Elmas (82').