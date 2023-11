Indignação após mortal ataque israelense contra ambulâncias em Gaza

Um bombardeio israelense contra um comboio de ambulâncias perto do maior hospital de Gaza que, segundo o movimento islamita palestino Hamas, deixou 15 mortos e 60 feridos, despertou condenações e preocupação com a segurança dos profissionais de saúde em território palestino.

Israel reconheceu o ato e garantiu que a ambulância era usada "por uma célula terrorista do Hamas", que o desmentiu e disse que o veículo transportava feridos para o Egito".

"Estou horrorizado com o ataque reportado em Gaza a um comboio de ambulâncias do lado de fora do hospital Al Shifa", disse em nota o secretário-geral da ONU, António Guterres.