Governo da Colômbia garante que ELN libertará pai sequestrado de Luis Díaz

O governo da Colômbia garantiu nesta sexta-feira que o ELN vai libertar o pai do jogador de futebol Luis Díaz, sequestrado em 28 de outubro por essa guerrilha em meio a negociações de paz e um pacto de cessar-fogo.

"As ações mencionadas por porta-vozes do ELN na mesa de negociações indicam que vai ser libertado(...) É evidente que se houver um acordo para receber o pai do jogador devera ser estabelecida uma área segura para recebê-lo", declarou à imprensa o ministro do Interior, Luis Fernando Velasco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A imprensa colombiana divulgou um suposto comunicado no qual os rebeldes anunciam o início do "processo de libertação" de Luis Manuel Díaz.