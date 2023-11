Girona vence Osasuna de virada e assume liderança provisória do Espanhol

A dupla de ucranianos Artem Dovbyk (71') e Viktor Tsygankov (80') marcaram os gols da reação dos catalães que com o triunfo ficaram com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que recebe o Rayo Vallecano no domingo.

Aleix García marcou o gol que garantiu a vitória nos últimos instantes da partida (90').

O Girona soma agora 10 vitórias em 12 jogos do Campeonato Espanhol e continua seu ótimo início de temporada.

Mas esta excelente temporada não fez com que o seu treinador, Míchel, tirasse os pés do chão. O técnico afirma que a posição atual da sua equipe, lado a lado com os gigante Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, é circunstancial, e que seus objetivos são mais modestos.

"Não estamos na liga do Barça, Madrid e Atlético, mas lutamos para estar na liga dos que vêm depois deles", disse Míchel.

"Sonho com isso, estar na liga da Real (Sociedad), Athletic Bilbao, Rayo..., agora sim, sonho com essa liga", acrescentou.

Mas são inevitáveis as comparações com outros feitos de times modestos que acabaram conquistando títulos que pareciam impossíveis. "É claro que me lembro (do Leicester, campeão da Premier League na temporada 2015-2016), como todo mundo", declarou o zagueiro do time catalão Eric García em entrevista à plataforma DAZN. "No entanto, há um longo caminho pela frente", acrescentou.